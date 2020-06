Auch zwei Monate nach dem Unglück sitzt der Schock tief. „Ich bleibe jedes Mal stehen, wenn ich an der Unfallstelle vorbeikomme“, sagt Grabmüller. Am Donnerstag von 6.30 bis 9 Uhr will sich der Henndorfer zusammen mit der Familie seiner verstorbenen Freundin vor dem kleinen Marterl für Kati versammeln und mit einer Menschenkette an die junge Frau erinnern. „Sie hat immer gestrahlt und war der lebensfroheste Mensch“, beschreibt Oliver Koch (26) seine Schwester.