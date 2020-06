Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist es nun auch beim Geflügelzüchter und -verarbeiter Wiesenhof in Niedersachsen zu mehreren Corona-Fällen gekommen. In Wildeshausen im Landkreis Oldenburg sind Mitarbeiter des Schlachthofs positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Eine am Montag erfolgte Reihentestung sei bei 23 von 50 Mitarbeitern positiv verlaufen, sagte ein Sprecher des Landkreises.