Kritik an der Informationspolitik reißt nicht ab

Doch die Kritik an der Informationspolitik der Landesregierung reißt nicht ab. Freiheitliche und die SPÖ – ebenso wie die sozialdemokratischen Personalvertreter – hätten sich zumindest intern rasch Informationen über die seit vergangenen Mittwoch bekannten Verdachtsfälle erwartet. Das erste positive Ergebnis eines Landesbediensteten lag am Donnerstag vor, am Freitagnachmittag gab es dazu vom Land eine Aussendung. Das Personal habe „aus den Medien“ von den Fällen erfahren, ärgerten sich die roten Personalvertreter in ihrem offenen Brief an die Landesregierung. Scharf schießt die ÖVP in Richtung SPÖ zurück: „Parteipolitik auf Kosten kranker Mitarbeiter des Landes ist letztklassig.“