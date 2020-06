Hermann Stöllner (FPÖ) will dem IG-L 80er auf der Westautobahn den Gar ausmachen. „Die Luftwerte sind gut und die Strafen wohl kaum mehr so ertragreich, dass die Landesregierung das gegebene Verkehrsrisiko verantworten möchte“, so der Freiheitliche. Statt der erwarteten 4 Millionen Euro flossen nur 2,2 an Strafen in die Kassa. „Der flexible Umwelt-80er wird erst dann nicht mehr nötig sein, wenn die Unterschreitung der Grenzwerte so groß ist, dass es bei der Aufhebung der Tempolimits nicht sofort wieder zu einer Überschreitung kommt. Eine Alternative dazu wäre eine wochenlange Totalsperre, das kann wohl niemand ernsthaft wollen“, kontert Josef Scheinast (Grüne).