An jenem Februar-Tag schritt der Angeklagte beim Bahnhof in Zell am See mit einem Taschenmesser zu einem Taxibus, der Lenker ließ das Fenster runter. Daraufhin setzte der Angeklagte dem Taxler die Klinge an den Hals. Doch das Raubopfer drückte auf die Hupe und der Räuber flüchtete.