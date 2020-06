Erst die Abgänge von Haaland und Minamino. Dann die Februar-Krise inklusive schmerzhaften K. o.-Schlags von Hütters Frankfurtern in der Europa League. Später Corona – gefolgt von den Geisterspielen. Und nun als Höhepunkt der aberwitzige Umstande, dass selbst ein erster Rang am Ende der Bundesliga-Saison nicht gleichbedeutend mit dem Titel sein muss. Plus: Die Angst, dass im Sommer erneut Kapazunder gehen könnten. Die Bullen und ihre Fans hatten bzw. haben es in diesem Frühjahr nicht immer einfach. Ein Jammer-Freibrief?