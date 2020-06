Thematisch passend, führen die Künstler Puccinis „Chrysanthemum“ auf - nach dem Konzert, das auch live gestreamt wird, werden die Pflanzen an jenes Gesundheitspersonal gespendet, das im Zuge der Corona-Krise an vorderster Front arbeiten musste. So bleibt nur zu hoffen, dass es ein durchwachsener Abend im positiven Sinne wird und die Pflanzen die Klänge nutzen können, um bei ihren neuen Besitzern zu erblühen.