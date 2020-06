Was macht man mit einem Album voller Romantik und Liebe in Zeiten des Lockdowns und der Polizeigewalt? Diese Frage hat sich auch Oberromantiker John Legend gestellt, schließlich hat er die 16 Songs schon vor der Corona-Pandemie fertiggeschrieben. Aus „Bigger Love“ wurde nun ein Album der Mehrdeutigkeit, wie er in einem Zoom-Chat mit europäischen Journalisten mitteilte. „Songs wie ,Bigger Love‘ oder ,Never Break‘ drehen sich um Liebe, Widerstand und Hoffnung. Sie transportieren den Gedanken, dass wir zusammen alles überstehen können, wenn wir uns gegenseitig lieben und respektieren. Im Prinzip haben diese Lieder jetzt eine größere Bedeutung als zuvor.“ Legend geht auf seinem siebenten Studioalbum nur leicht in die Offensive, trennt die Liebe doch recht stringent von der Politik. Schwärzt er auf seinem Twitter-Account schon mal gerne US-Präsident Donald Trump an und setzt sich mit seiner Organisation „Free America“ gegen Ungerechtigkeit und Armut in den Gefängnissen der USA ein, so bleibt er in seiner Kunst auf der sicheren Seite.