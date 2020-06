Als Frau in Ihrem Beruf sind Sie immer noch oft „die erste“ - gleichzeitig sind sie in eine Stadt gekommen, in der größere Häuser schon länger von Frauen geleitet werden. Wie ging es Ihnen damit?

In Graz habe ich nie gespürt, dass ich als Frau mehr Schwierigkeiten habe. Aber wir sind schon noch in einer Aufklärungszeit, wo wir uns noch von vielen alten Mustern verabschieden müssen. Auf internationalem Niveau hat sich in den vergangenen fünf Jahren viel getan, und wir werden immer mehr Dirigentinnen, was gut ist, weil das Gefühl immer Quotenfrau zu sein, ist nicht schön!