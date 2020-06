Just einen Tag vor der Befragung von Bundeskanzler Sebastian Kurz vor dem Ibiza-U-Ausschuss haben die NEOS neuerlich Hinweise auf die Verschränkungen zwischen der Bestellung von Peter Sidlo und jener Thomas Schmids zum Alleinvorstand der Staatsholding ÖBAG vorgelegt. So zeichne das Einvernahmeprotokoll des Ex-Casinos-Vorstands Alexander Labak, aus dem das Nachrichtenmagazin „profil“ bereits im Jänner zitiert hatte, „ein klares Bild“, sagte Fraktionsführerin Stephanie Krisper. Seitens der ÖVP hieß es demnach offenbar: „Wir schlucken alles, auch einen inkompetenten Peter Sidlo, Hauptsache, Schmid wird ÖBAG-Alleinvorstand“, zitierte Krisper. Die ÖVP reagierte am Dienstag scharf und sprach von einem „peinlich inszenierten Bauchfleck“ seitens der NEOS.