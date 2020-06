Mit ähnlichen Tests in zwei Jahre alten Autos hatte sich auch Branchenführer Mercedes um Weltmeister Lewis Hamilton auf den Auftakt eingestimmt. Das Honda-Team Red Bull Racing kann dieses Konzept nicht anwenden, weil man 2018 noch mit Renault Motoren gefahren ist. Als Ablauftest für die großen Heimauftritte soll deshalb der Film-Tag, bei dem nicht mehr als 100 Kilometer zurückgelegt werden dürfen, am 25. Juli in Silverstone herhalten. Red Bull hat mit Max Verstappen die beiden jüngsten Auflagen des Heim-Rennens in Spielberg gewonnen.