Die SPÖ will den verpflichtenden Ethikunterricht zudem für alle Kinder ab zehn Jahren, also schon in den Unterstufen, und auch an den Berufsschulen. „Gerade die Corona-Krise hat gezeigt wie wichtig Zeit für tiefergehende Reflexion ist. Es kann mir niemand erklären, warum das nur für jene zehn Prozent der Schüler angeboten werden soll, die nicht in den Religionsunterricht gehen.“