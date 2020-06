Am 22. Juni gegen 13 Uhr parkte ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen seinen Pkw im Gemeindegebiet von Obernberg/Inn am Innufer nächst dem Innradweg, um dort zu fischen. Der Mann fischte bis Mitternacht und schlief danach im Auto. Gegen 3:45 Uhr kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache ins Rollen und rollte in den Inn.