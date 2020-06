„Krone“:Wie sieht es für heuer mit Investitionen aus? Gibt’s da einen Stopp?

Kraft: Wir haben so gut wie alle unsere großen Investitionen in den ersten Wochen des Jahres umgesetzt. Unmittelbar nach dem Lockdown haben wir noch drei Salons fertig erneuert und im Juli wird ein Standort in Linz nach Totalumbau eröffnet. Danach werden wir unsere Investitionen auf sehr kleiner Flamme halten.