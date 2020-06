Der SCR Altach kann nach einem 1:1 im Heimspiel gegen Mattersburg nicht mehr aus der Fußball-Bundesliga absteigen! Daniel Nussbaumer (3.) brachte die Vorarlberger am Dienstag zwar wieder einmal früh in Führung, doch Martin Pusic (17.) erzielte per Kopf den Ausgleich für die Gäste. Den Matchball für Altach vergab Sidney Sam, der mit einem Elfer an Tormann Markus Kuster scheiterte (73.). Da die Austria im Parallelspiel bei der Admira 2:0 (1:0) gewann, fehlen Verfolger Altach nun schon fünf Zähler auf den Quali-Gruppen-Spitzenreiter aus Wien. Der Vorsprung auf die weiterhin drittplatzierten Mattersburger beträgt weiterhin fünf Punkte.