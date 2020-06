Der frühere Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, hat in einem Video mit vier seiner Amtsvorgänger und -nachfolger zum Tragen einer Maske in der Corona-Krise aufgerufen. „Eine Maske zu tragen, schützt die Leute in Ihrem Umfeld. Es ist nicht politisch. Es ist nicht schwach“, schrieb der 72-jährige frühere Bodybuilder und Schauspieler am Montag auf Twitter.