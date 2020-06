Ein Herz für Tiere haben Kameraden des Assistenzzugs der 2. Jägerkompanie im südburgenländischen Eisenberg bewiesen. Als sie im Zuge ihres Einsatzes am Ortsrand in Richtung Grenze unterwegs waren, bemerkten sie, wie ein kleines Fellknäuel mitten im nächtlichen Regen auf der Straße herumirrte. Wie sich herausstellte, war der Stubentiger nicht alleine. Am Wegesrand drängten sich weitere vier unterkühlte und durchnässte Samtpfoten aneinander, die offenbar dort ausgesetzt worden waren. „Es wurde auch Rücksprache mit der Polizei und dem Tierheim gehalten. Die Tiere dürften schon mehrere Stunden oder den ganzen Tag dort gelegen sein. Sie wurden dann zu uns geholt, wo wir sie gefüttert haben“, erzählt der stellvertretende Kommandant Lukas Gruber.