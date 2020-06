In Bezug auf den Hit gegen Salzburg am Mittwochabend (ab 20.30 Uhr live im sportkrone.at-Ticker) sagte Trainer Kühbauer, dass man versuchen wolle, Punkte zu holen und Salzburgs Meisterfeier „um drei Tage zu verschieben“. Man dürfe keine Geschenke verteilen und auf „die guten Individualisten“ aufpassen. „Wir müssen psychisch und physisch auf Topniveau sein, um etwas zu holen“, so Kühbauer. Sein Team müsse „mit dem Schädel und mit den Füßen“ da sein, dann könne man Salzburg Paroli bieten.