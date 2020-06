Nach dem Unfall des ehemaligen Formel-1-Piloten Alessandro Zanardi wollen die Ärzte bis nächste Woche mit der Entscheidung warten, ihn aus dem künstlichen Koma zu holen. Das teilte das Krankenhaus in Siena am Dienstag mit. Der 53-Jährige sei immer noch in einem ernsten, aber stabilen Zustand und werde künstlich beatmet.