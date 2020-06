Reach out and touch faith

Für Depeche-Mode-Fans ist das neue Package der Kultband auch ein Geburtstagsgeschenk, feiern die Briten heuer doch ihren 40er. Auch wenn „Spirit“ schon wieder drei Jahre zurückliegt, scheint ein neues Studioalbum noch in weiter Ferne zu liegen, was unter anderem auch Dave Gahan indirekt bestätigte, der sich derzeit lieber auf seine Soloaktivitäten und andere Projekte konzentriert. Wie wichtig die Musikmaschinerie Depeche Mode im globalen Kontext ist, zeigt aber nicht zuletzt dieses Package, das zum ersten Mal in seiner Gänze verfügbar sein wird. „Reach out and touch faith“ - oder so ähnlich…