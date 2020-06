Bei einem Motorradausflug auf die Pack hatten Ex-Möbelzar Werner Gröbl und seine Frau Karin das alte Dorfwirtshaus entdeckt, in dem vor 40 Jahren die letzten Krügerl ausgeschenkt wurden. Auch wenn der gefräßige Zahn der Zeit an dem historischen Gebäude, dessen Fundamente geschätzte 300 bis 400 Jahre alt sind, gehörig nagte - in die Aussicht von der noch halbwegs intakten Terrasse auf die weststeirische Landschaftsidylle hatten sich die beiden Grazer (Bau-)Unternehmer sofort verliebt. „Dieses Haus war früher eine Top-Gastro-Adresse. Ich glaube, dass darin noch eine Seele wohnt - und diese wollen wir wiederentdecken“, berichtet Werner Gröbl begeistert im „Steirerkrone“-Gespräch. Seine Vision: den ehemaligen Gasthof Packerhöhe aufzumöbeln - und damit auch die Gemeinde aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.