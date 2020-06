Seine Teilnahme an den vom 31. August an in New York geplanten US Open machte Murray auch von den dortigen Hygiene-Maßnahmen abhängig. „Für mich ist eines der wichtigsten Themen, wie sie die “Blase„ rund um das Turnier kontrollieren“, schrieb der 33-Jährige in einer Kolumne für den britischen Sender BBC. Alle Spieler sollen in einem Flughafen-Hotel oder in Häusern in dessen Nähe untergebracht und ständig auf das Virus getestet werden. Zudem soll der Betreuerstab der Profis deutlich reduziert werden. Djokovic hatte diese Maßnahmen als extrem bezeichnet und seine Teilnahme offen gelassen.