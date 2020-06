„Unendlich traurig“

Auf Instagram schrieb sie in bewegenden Worten über den Vater ihres Sohnes Damian und enthüllte, dass sie sich mit diesem erst im letzten Jahr versöhnt hatte. „Ich bin unendlich traurig, dass mein Ex Steve nicht mehr bei uns ist. Es ist ein schreckliches Ende. Unsere gemeinsame Zeit war sehr glücklich und ich poste diese Bilder, denn obwohl wir einige schwere Zeiten durchgemacht haben, sind es die guten, wunderbaren Erinnerungen an einen süßen, freundlichen Mann, die wichtig sind. Im vergangenen Jahr waren wir uns wieder nahe gekommen. Wir haben zuletzt am 18. Geburtstag unseres Sohnes gesprochen. Dies sind verheerende Neuigkeiten und ich danke allen für eure Nachrichten.“