Klar ist aber, dass diese gewaltigen Investitionen in den Radverkehr auf Koste der Autofahrer gehen werden. „Natürlich werden wir diese Pläne auch in der Raumordnung Rechnung tragen“, so der Bürgermeister. Bis zu 30 Prozent der Parkplätze könnten so wegfallen. Nagl hält aber fest: „Am Ende der Verkehrswende wird es mehr Gewinner als Verlierer geben“.