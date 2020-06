„Balkaninsight“ berichtet, dass es in der vergangenen Woche täglich zwischen 300 und 340 neue Corona-Fälle in Serbien gegeben habe. Offiziell lag der höchste Tageswert bei 97. Die höheren Zahlen seien in einer Tabelle des staatlichen Informationssystems zu Covid-19 enthalten, die unter dem Titel „Bericht für die Regierung“ geführt wird.