Der Corona-Ausbruch bei Tönnies hatte in weiterer Folge am Dienstag zu einem Lockdown in Gütersloh geführt. Erstmals in Deutschland werde ein gesamter Kreis wegen des Corona-Infektionsgeschehens wieder auf die Schutzmaßnahmen zurückgeführt, die noch vor einigen Wochen gegolten hätten, sagte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Insgesamt hatten sich über 1500 Tönnies-Mitarbeiter mit dem Virus infiziert.