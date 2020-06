Sie will 120 Millionen Euro in das Mega-Projekt investieren. „Es fließen keine öffentlichen Gelder“, betont Linhart. Gebaut werden soll auf einem gepachteten, hügeligen Grundstück am Areal des Lipizzanergestüts Piber. Das Konzept als Themenresort für Pferdebegeisterte (mit einer in den Hang gebauten Reithalle!) sei in enger Abstimmung mit der Spanischen Hofreitschule erarbeitet worden, sagt Pucher. Deren neue Geschäftsführerin, Sonja Klima, hat dem Projekt Rückenwind gegeben, der Aufsichtsrat hat dem Konzept einstimmig zugestimmt.