Die Wiener Gastro-Gutscheine gelten bereits als Vorbild für ähnliche Aktionen, um die angeschlagene Wirtschaft wieder anzukurbeln. Am Dienstag sind nun die ersten Bons in den Briefkästen gelandet. Vom Würstelstand bis zum Nobel-Asiaten sind diese in aktuell rund 2000 Lokalen in der Stadt einlösbar. Die Gutscheine können bis Ende September bei registrierten Wirten für Speisen und nicht-alkoholische Getränke eingelöst werden.