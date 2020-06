Groß war der Aufschrei, als am Wochenende ein Mann aus Linz, der mehrere Tage mit dem Zug in seine Arbeit pendelte, positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Auch hierzulande liegen die Nerven in den Waggons aber immer öfter blank. Die in öffentlichen Verkehrsmitteln aufrechte Maskenpflicht wird immer öfter zum Streitthema. Vor allem Schüler und Studenten, die selbst nicht zur Risikogruppe gehören, würden die Pflicht bestenfalls als eine Empfehlung ausgelegen, meinen einige, ältere Zugpendler.