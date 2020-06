Andy Murray hat den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic für dessen unzureichenden Umgang mit den Corona-Regeln während der Adria-Tour kritisiert. „Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Novak. In der Nachbetrachtung macht das, was da passiert ist, aber keinen guten Eindruck“, so die einstige Nummer eins. (Im Video oben sehen Sie bei „Krone oder Kasperl“, was Peter Moizi, Tennis-Experte und stellvertretender Sportchef der Kronen Zeitung, zum Corona-Aufreger im Tennissport zu sagen hatte.)