Nach dem gewaltigen Corona-Ausbruch beim größten deutschen Fleischproduzenten Tönnies mit mehr als 1500 Infizierten ist neben dem Landkreis Gütersloh auch über den Nachbarkreis Warendorf ein Lockdown verhängt worden. Wie im Kreis Gütersloh, in dem 370.000 Menschen leben, gibt es Kontaktbeschränkungen, Lokale und Kinos machen zu. Sport in geschlossenen Räumen und zahlreiche Veranstaltungen werden wieder verboten. In Gütersloh sind Schulen und Kindergärten bereits zu, in Warendorf folgt diese Maßnahme am Donnerstag, wie der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann (CDU), am Dienstagnachmittag sagte. Notfalls würden die Anordnungen „mit Zwang“ durchgesetzt, hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zuvor betont.