Genau genommen hat der Begriff „Barfußschuh“ zwei Bedeutungen. Zum einen fühlt es sich aufgrund der dünnen Sohle tatsächlich so an, als würde man barfuß gehen. Zum anderen werden die Schuhe generell nur barfuß, also ohne Socken getragen. Neben Barfußschuhen gibt es dann auch noch sogenannte Zehenschuhe. Diese sind von der Struktur her ähnlich wie Barfußschuhe, aber besser an die Zehen angepasst. Sie eignen sich ideal fürs Laufen. Die Schuhe sind nicht nur äußerst bequem, sondern bieten auch einige weitere Vorteile: