Nachdem rund um den Zahlungsdienstleister Wirecard ein riesiger Bilanzskandal um mutmaßliche Luftbuchungen aufgedeckt wurde, gab es nun eine Verhaftung: Die Staatsanwaltschaft München hatte am Montag gegen den zurückgetretenen Chef Markus Braun einen Haftbefehl beantragt, der Österreicher reiste daraufhin von Wien nach München und stellte sich selbst der Polizei. Gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro kommt Braun unter Auflagen aus der U-Haft frei, wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde. Die Strafverfolger verdächtigen Braun der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation, aber auch gewerbsmäßiger Betrug könnte in Betracht kommen.