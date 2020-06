Nachdem Sebastian Kurz am Sonntag in einem Interview mit der griechischen Zeitung „Kathimerini“ gesagt hatte, die Türkei dürfe illegale Migranten vor den Toren Europas nicht dazu benutzen, um Druck auf die EU auszuüben bzw. diese zu erpressen, ließ die Antwort aus der Türkei nicht lange auf sich warten. Am Montag meldete sich der Sprecher des Außenministeriums, Hami Aksoy, mit einer Retourkutsche zu Wort und kritisierte, Österreich verstoße selbst „gegen die gemeinsamen Werte der EU und der Menschheit“. Kanzler Kurz wird empfohlen, die „Erklärung des Menschenrechtskommissars des Europarates sorgfältig zu lesen“.