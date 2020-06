Aufwärtstrend in ganz Italien

Seit Anfang dieser Woche wurden keine Todesopfer in zwölf der 20 italienischen Regionen gemeldet, darunter in Österreichs Nachbarregionen Südtirol und Friaul Julisch Venetien. In neun Regionen Italiens liegen keine Covid-Patienten mehr in den Intensivabteilungen. Italienweit befinden sich noch 127 in Intensivpflege. Am Höhepunkt der Corona-Krise waren es mehr als 4000 gewesen.