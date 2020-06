Publisher Square Enix und der US-Unterhaltungsriese Disney haben mit „Kingdom Hearts Melody of Memory“ ein neues Rhythmus-Actionspiel angekündigt, das noch heuer für PS4, Xbox One und Switch erscheinen soll. Spieler reisen darin durch „wundervolle Disney-Welten“ und verbünden sich mit bekannten Charakteren, während sie die „unvergessliche Musik“ der beliebten „Kingdom Hearts“-Reihe sowie zeitlose Tracks aus Disney-Klassikern genießen können sollen, so das Versprechen.