Auslastung gesteigert bei gleichen Ausgaben

Zur Olympiaworld gehören neben der Olympiahalle und Tiwag-Arena auch das Landessportzentrum, das Tivoli-Stadion, der Olympia-Eiskanal sowie die Skate- und Leichtathletikhalle in Innsbruck. „Die Gründe für die nachhaltig positive Entwicklung liegen in der Steigerung der Auslastung bei gleichbleibenden Kosten“, so GF Matthias Schipflinger.