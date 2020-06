Sicher in die Luft gehen oder per Cart ins Tal

Auch Klettermaxe kommen auf ihre Kosten. Sie können an einer Kletterwand unter professioneller Aufsicht Tritt- und Griffsicherung lernen. Das war aber noch nicht alles, was das Spieljoch zu bieten hat – Stichwort Flying Fox. Erlebnishungrige verlieren dort an einem Seil hängend den Boden unter den Füßen, schweben durch die Lüfte. Ein wahrer Perspektivenwechsel inmitten der Zillertaler Natur ist garantiert.