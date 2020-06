Es war eine Zeit, als Sturm mit einer jungen Rasselbande um Jantscher, Beichler, Säumel und Co. die Fans nach dem Konkurs mit erfrischendem Fußball verzauberte. Insgesamt sollte der „Zehner“ am Ende 111 Spiele für Sturm bestreiten, dazu 17 Tore und 20 Vorlagen. Zweimal dockte der heute 34-Jährige bei den Schwarzen an. Seine zweite Ära in Graz (2014 bis 2017) war allerdings von einem Kreuzbandriss überschattet.