Durchwachsen - das beschreibt die Buchungslage in den heimischen Tourismusbetrieben wohl am besten. Wer ein Hotel am See hat, sollte am besten anbauen. Betriebe im ländlichen Raum oder am Berg warten noch auf die versprochene Buchungsflut. Wer bereits Urlaub hat, kann diesen richtig genießen - ganz ohne Maske!