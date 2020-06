Nachdem friedliche Demonstranten in Seattle eine „autonomen Zone“ im Zuge der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt eingerichtet hatten, ist die Bürgermeisterin Jenny Durkan offenbar mit ihrer Geduld am Ende. Sie will die Zone nun auflösen, denn es sei an der Zeit, die Ordnung wiederherzustellen, erklärte Durkan.