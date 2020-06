Weil er die Taxikosten nicht bezahlen konnte, landete ein Einheimischer (46) am Montagabend in der Polizeiinspektion Reichenau in Innsbruck. Der Mann beschimpfte die Polizisten und verletzte zwei Beamte bei dem Versuch, aus der Inspektion abzuhauen. Nun sitzt er vorerst im „Zieglstadl“.