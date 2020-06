„Vorher hat man uns erzählt, wir sind sehr effizient. Jetzt haben wir zwei Spiele erlebt, in denen uns die Effizienz gefehlt hat. Der Mix aus beidem würde es ausmachen.“ Natürlich haderte Didi Kühbauer nach dem 0:1 gegen Hartberg mit den vergebenen Chancen. Vier Tage zuvor beim 1:0 in der Steiermark hatte Taxiarchis Fountas Grün-Weiß noch gerettet. Ohne den Griechen - und auch den Speed von Flügelturbo Kelvin Arase - fehlte Rapid in Hütteldorf aber die Durchschlagskraft: 18 Torschüsse, 33 (!) Flanken aus dem Spiel - aber ab Minute 50 rannten Schwab und Co. eigentlich nur noch verzweifelt dem Rückstand hinterher.