Daten der Forschungsinitiative Global Health 50/50 aus gut 20 Ländern enthüllten die ungleiche Verteilung „Wir sehen das auch hier in Deutschland. Wir haben sehr viele männliche Patienten“, berichtete Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik für Infektiologie an der München Klinik Schwabing, der im Februar die allerersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt hatte. Und auch Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM) sagt: „Es sind definitiv mehr Männer betroffen.“ In Österreich sind 56 Prozent der mit Covid-19 Gestorbenen Männer.