Die Unbekannten brachen in der Zeit zwischen Freitag und Montag drei Baucontainer in Mühlbach auf. Aus einem Container stahlen sie ein Handy. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 2000 Euro. Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass die Täter auch für den Einbruch bei einem Kerzenautomaten am örtlichen Friedhof im selben Zeitraum verantwortlich sind. Der Schaden deswegen beträgt rund 500 Euro.