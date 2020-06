Der Flachgauer führte auf einer Baustelle in Bergheim Arbeiten mit einem Winkelschleifer durch. Plötzlich zerbarst der Schleifkopf des Geräts. Ein Teil davon traf den 51-Jährigen daraufhin in die Brust. Das Rote Kreuz brachte den Mann daraufhin verletzt in das Unfallkrankenhaus. Auch ein rund 15 Meter entfernt geparktes Fahrzeug wurde durch ein wegfliegendes Teil beschädigt. Ebenfalls zu einem Arbeitsunfall kam es am Montag in St. Michael im Lungau. Dabei verletzte sich ein 22-jähriger Lungauer bei Justierungsarbeiten an einem Randausstecher. Der 22-Jährige wurde in das Landeskrankenhaus in Tamsweg eingeliefert.