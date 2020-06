Die Einheimische (54) war mit ihrem Pkw gegen 8 Uhr am Montag auf der Lamprechtshausner Bundesstraße (B 156) in Richtung Salzburg unterwegs. An der Kreuzung Muntigl-Furtmühlstraße wollte sie nach rechts Richtung Muntigl abbiegen. Die 54-Jährige blieb stehen, verzichtete auf ihren Vorrang und ließ zuvor noch einen entgegen kommenden Pkw auf der Linksabbiegespur nach Muntigl abbiegen. Ein Lkw-Fahrer (44) aus dem Flachgau, der auf der Bundesstraße ebenfalls Richtung Salzburg unterwegs war, bemerkte das stillstehende Fahrzeug der 54-Jährigen zu spät. Der Lkw-Lenker prallte daraufhin gegen das Auto der 54-Jährigen. Durch die Wucht wurde das Fahrzeug rund 50 Meter nach rechts in das angrenzende Feld geschleudert. Beide Alkotests verliefen negativ. Die Frau wurde vom Roten Kreuz ins UKH gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.