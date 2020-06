Diese soll mit fünfmonatiger Verspätung Anfang September in Lenzerheide (Sz) starten. Der Höhepunkt des Jahres, die Mountainbike- Weltmeisterschaft, findet vom 5. bis zum 11. Oktober in Leogang statt. Im Juli und im August will die Saalbacherin an zwei Probe-Events in Tschechien bzw. in der Schweiz teilnehmen. Die Matura hat die junge Pinzgauerin positiv absolviert, deswegen: „Ab sofort erhöhe ich mein Trainingsvolumen.“