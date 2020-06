US-Regisseur und - Drehbuchautor Joel Schumacher, der neben Hist wie „Falling Down“, „Flatliners“ und „The Lost Boys“ unter anderem durch die poppigen „Batman“-Filme der 1990er-Jahre bekannt wurde, ist tot. Der 80-Jährige starb am Montag in New York nach einem einjährigen Kampf gegen Krebs, wie sein Sprecherteam mitteilte.