LASK kämpft weiter

Am späten Montagabend kündigten die Linzer an, gegen das letztinstanzliche Urteil der Bundesliga vorgehen zu wollen. Der Verein teilte mit, dass die Entscheidung des Protestkomitees „vonseiten des LASK nicht angenommen werden kann. Der Verein wird daher von seinem Recht auf Anrufung des Ständigen Neutralen Schiedsgerichts Gebrauch machen“, hieß es in einer Aussendung.